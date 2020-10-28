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«Татнефть» намерена вдвое снизить нахождение сотрудников на больничном

14:43, 28.10.2020
«Татнефть» намерена вдвое снизить нахождение сотрудников на больничном
Фото: tatarstan.ru

ПАО «Татнефть» поставило задачу вдвое снизить количество дней временной нетрудоспособности среди сотрудников к 2030 году. В 2025 году компания надеется прийти к промежуточному результату в 25%. Об этом сообщает пресс-служба компании.

При оценке эффективности инвестиционных проектов будут учитывать влияние на здоровье работников.

pixabay.com

Ранее сообщалось, что «Татнефть» намерена расширить действие экологической программы на дочерние компании.

ПромышленностьНефтьНефтехимия Татарстан
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