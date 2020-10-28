«Татнефть» намерена вдвое снизить нахождение сотрудников на больничном

ПАО «Татнефть» поставило задачу вдвое снизить количество дней временной нетрудоспособности среди сотрудников к 2030 году. В 2025 году компания надеется прийти к промежуточному результату в 25%. Об этом сообщает пресс-служба компании.



При оценке эффективности инвестиционных проектов будут учитывать влияние на здоровье работников.

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Ранее сообщалось, что «Татнефть» намерена расширить действие экологической программы на дочерние компании.