«Татнефть» намерена вдвое снизить нахождение сотрудников на больничном
ПАО «Татнефть» поставило задачу вдвое снизить количество дней временной нетрудоспособности среди сотрудников к 2030 году. В 2025 году компания надеется прийти к промежуточному результату в 25%. Об этом сообщает пресс-служба компании.
При оценке эффективности инвестиционных проектов будут учитывать влияние на здоровье работников.
Ранее сообщалось, что «Татнефть» намерена расширить действие экологической программы на дочерние компании.ПромышленностьНефтьНефтехимия Татарстан
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