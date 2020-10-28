В Ростуризме оценили итоги летнего курортного сезона

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова на пресс-конференции в «Интерфаксе» заявила, что в ведомстве оценивают итоги летнего курортного сезона в России как «очень позитивные с учетом той кризисной ситуации, что сложилась в России и в мире».



Она обратила внимание, что курортный сезон в этом году запустили 1 июля в ручном режиме с учетом всех требований Роспотребнадзора.

«Запуск курортного сезона стал самой важной и значимой мерой государственной поддержки для отрасли туризма», — добавила Догузова.

Туристический поток в России удалось восстановить на 70%, по показателям июля — августа прошлого года — на 90%.

«Мы думаем, что по итогам года на 60—70% удастся восстановить турпотоки прошлого года», — заключила Догузова. Она обратила внимание, что есть надежда на осенний и зимний потоки туристов.