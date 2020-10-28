В Татарстане сегодня выявлено 47 новых случаев COVID-19

В Татарстане сегодня выявлено 47 новых случаев COVID-19, из них один завозной, остальные — контактные. Семь человек госпитализированы, 40 лечатся дома.



Среди заболевших есть ребенок. Шестерым пациентам от 18 до 30 лет, 26 заболевшим от 30 до 50 лет. Еще шестерым пациентам — от 50 до 60. В категории от 60 до 70 лет пятеро заболевших, троим заразившимся от 70 до 80.



Больше всего заболевших выявлено в Казани. Три случая подтвердились в Нурлатском районе. По одному в Челнах, Бугульминском, Зеленодольском, Камско-Устьинском, Кукморском, Лаишевском, Пестречинском районах.



На 28 октября в Татарстане зарегистрировано 8 282 случая COVID-19. Выздоровели 7 258 человек, в том числе 162 за минувшие сутки.