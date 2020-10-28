Мавлид ан-Наби в Болгаре пройдет с масками и перчатками
Восьмой традиционный вечер Мавлид ан-Наби в Болгаре пройдет с профилактическими мерами, предписанными Роспотребнадзором. Об этом сообщили в ДУМ РТ.
«Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции при организации и проведении вечера Мавлида ан-Наби муфтиятом будут приняты все меры, предписанные Роспотребнадзором. Обязательным условием будет присутствие участников в медицинских масках и использование антисептиков при посещении мечети и академии», — сообщили в пресс-службе ДУМ РТ.
На мероприятии ждут муфтиев из разных регионов России, известных религиозных и государственных деятелей, представителей медресе Татарстана и учащихся Болгарской исламской академии.
Ранее Минниханов поздравил мусульман с праздником Мавлид ан-Наби.
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