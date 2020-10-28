Мавлид ан-Наби в Болгаре пройдет с масками и перчатками

Восьмой традиционный вечер Мавлид ан-Наби в Болгаре пройдет с профилактическими мерами, предписанными Роспотребнадзором. Об этом сообщили в ДУМ РТ.

«Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции при организации и проведении вечера Мавлида ан-Наби муфтиятом будут приняты все меры, предписанные Роспотребнадзором. Обязательным условием будет присутствие участников в медицинских масках и использование антисептиков при посещении мечети и академии», — сообщили в пресс-службе ДУМ РТ.

Ринат Назметдинов

На мероприятии ждут муфтиев из разных регионов России, известных религиозных и государственных деятелей, представителей медресе Татарстана и учащихся Болгарской исламской академии.

Ранее Минниханов поздравил мусульман с праздником Мавлид ан-Наби.

