В Казани организатора собрания жильцов пытаются привлечь за несанкционированный митинг

Жителя Казани могут привлечь к ответственности за организацию собрания собственников в многоквартирном доме. Жители собрались, чтобы обсудить застройку двора.

Как пишет «Коммерсантъ», полицейские составили административный протокол по статье «организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления» на жителя Казани Владимира Соловцова. 17 октября во дворе дома Соловцова на улице Сибгата Хакима, 60 прошло собрание жильцов дома против застройки двора.

Сообщается, что мужчина проводил собрание как член правления товарищества собственников жилья. На других участников собрания административных протоколов пока не оформляли, однако кто-то получил повестки в отдел полиции для дачи объяснений.

«Никаких политических и антиправительственных лозунгов у нас не было. Однако теперь за жителями ходят сотрудники центра по противодействию экстремизму и пытаются доказать, что мы страшные экстремисты и занимаемся непонятно чем»,— приводит издание слова Соловцова.

Ранее жители десятиэтажки в Казани потребовали убрать вторую мусорную площадку из двора.

