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Госслужащим предложили доплачивать за использование русского и татарского языка в работе

08:09, 28.10.2020 1
Госслужащим предложили доплачивать за использование русского и татарского языка в работе
Фото: PetarM / commons.wikimedia.org

Заместитель председателя Госсовета РТ Марат Ахметов предложил доплачивать госслужащим за использование на работе русского и татарского языков. Об этом он заявил на первом форуме молодых государственных служащих.

Ахметов выразил мнение, что заставлять говорить на двух языках, русском и татарском, неэффективно. Он предложил финансово мотивировать сотрудников: в качестве эксперимента ввести прибавку сначала одной категории сотрудников, а затем распространить на другие, если результаты будут положительными.

Фото: Максим Платонов

При этом расходы на надбавки не должны превышать рамки бюджета, передает «Вести Татарстан».

Ранее целому ряду ведомств Татарстана предъявили претензии из-за плохого отношения к татарскому языку.

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:29
    Правильное решение.госструктурах должны работать знающие 2 госязыка.Почему бабушки дедушки татары должны мучаться обясняя молодым девушкам все на русском. У нас многонациональная страна.
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