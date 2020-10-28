Госслужащим предложили доплачивать за использование русского и татарского языка в работе

Заместитель председателя Госсовета РТ Марат Ахметов предложил доплачивать госслужащим за использование на работе русского и татарского языков. Об этом он заявил на первом форуме молодых государственных служащих.

Ахметов выразил мнение, что заставлять говорить на двух языках, русском и татарском, неэффективно. Он предложил финансово мотивировать сотрудников: в качестве эксперимента ввести прибавку сначала одной категории сотрудников, а затем распространить на другие, если результаты будут положительными.

Фото: Максим Платонов

При этом расходы на надбавки не должны превышать рамки бюджета, передает «Вести Татарстан».

Ранее целому ряду ведомств Татарстана предъявили претензии из-за плохого отношения к татарскому языку.

