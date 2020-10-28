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Минниханов поздравил мусульман с праздником Мавлид ан-Наби

07:14, 28.10.2020
Минниханов поздравил мусульман с праздником Мавлид ан-Наби
Фото: кадр видео

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил мусульман с праздником Мавлид ан-Наби — днем рождения пророка Мухаммеда. Глава республики опубликовал у себя на странице добрый видеоролик.

«В этот день наши сердца наполнены светом веры, тепла, святости. В этот знаменательный для всех мусульман день желаю здоровья, благополучия и душевного спокойствия! С Днем Мавлида!» — написал президент Татарстана.

В комментариях подписчики ответно поздравляют Рустама Минниханова с праздником и желают ему доброго утра.

Общество Татарстан
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