Итоги дня: забастовка в Белоруссии, продление запрета на проверки и разница в данных по COVID-19
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 26 октября:
- В Белоруссии стартовала общенациональная забастовка, обещанная Светланой Тихановской еще несколько недель назад. Акции протеста замечены на нескольких крупных предприятиях страны.
- В Казани умерла хормейстер Госансамбля песни и танца РТ Венера Гараева. Ранее на ее реабилитацию после COVID-19 собирала деньги Дина Гарипова.
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал бойкотировать товары из Франции. Эта реакция была вызвана словами Эммануэля Макрона об «исламском сепаратизме». Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил о том, что к началу декабря представит законопроект о борьбе с сепаратизмом во Франции, и заявил, что в стране нужно создать организацию, которая позволит построить «просвещенный ислам».
- Сообщество «ФемКызлар» обвинило руководство ОЭЗ «Иннополис» в сексизме из-за слитого в сеть исследования о жителях города. Возмущение вызвали термины, которыми аналитики обозначили четыре типа жителей самого молодого города России: «Олег Тиньков», «Илон Маск», «Дауншифтер» и «Жена декабриста». В компании, проводившей исследования, назвали опубликованные материалы «вырванными из контекста» и пояснили, что для публикации они не предназначались.
- В Минздраве Татарстана объяснили, откуда берутся разные цифры в предоставляемой министерством статистике по коронавирусу и данных на сайте стопкоронавирус.рф. Замминистра Владимир Жаворонков рассказал, что данные из Татарстана приходят и верифицируются не сразу.
- В России зафиксирован новый рекорд по количеству зараженных коронавирусом за сутки. К сегодняшнему дню COVID-19 выявили еще у 17 347 человек. В Татарстане подтвердились 45 новых случаев.
- Владимир Путин поручил продлить до 31 декабря 2021 года запрет на плановые проверки малого бизнеса. Подобный мораторий действует с начала пандемии — то есть с конца марта 2020 года. Однако мораторий не коснется ряда сфер — например, налогового контроля и контроля деятельности с высоким риском причинения вреда жизни и здоровью.
- Арбитраж Татарстана запустил банкротство московского мецената Рафаэля Фаизова по иску Сбербанка по долгам лениногорского миллиардера и бизнес-партнера Фаизова Ильшата Тукаева. Банк требует от Фаизова 1,5 млрд рублей.
- В Казани между Кремлевской и Кировской дамбами появится парк «Манзара». Специалисты архитектурного бюро Orchestra уже приступили к разработке проекта. В ближайшее время будет объявлено о старте публичной программы, пока что казанцев приглашают принять участие в опросе — его результаты лягут в основу разработки концепции.
- Казанский ЗАГС предложил парам регистрировать брак в «красивые» и праздничные даты начала 2021 года. В частности, для будущих молодоженов доступны следующие даты: 07.01.21; 02.02.21; 21.02.21; 03.03.21 и 21.03.21.
- В Казани не хватает около 500 дворников. Власти отмечают, что с ухудшением погоды штат сокращается приблизительно на 10%. Средний заработок дворника составляет около 20 тысяч рублей — притом что в прошлом году им ощутимо подняли зарплаты.
- В Азербайджане утверждают, что военные смогли занять еще 18 населенных пунктов в зоне боевых действий в Карабахе. Ранее сегодня в Нагорном Карабахе начал действовать режим прекращения огня. Но он не продержался и часа — спустя короткое время стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия.
- В Татарстане назначены два новых районных прокурора. Прокуратуру Азнакаево возглавил Рим Сунгатуллин, прокурором Актанышского района стал Сергей Назаров. Прокурор Татарстана Илдус Нафиков сегодня представил Сунгатуллина и Назарова коллективам районных прокуратур.
- В ночь на понедельник в Казани таксист умер прямо во время вызова. В соцсетях сообщили, что мужчина перевозил клиентов, когда почувствовал недомогание. Он остановил машину, вышел и упал на траву.
- Бывший директор «Новой нефтехимии» Айрат Тумакаев избежал субсидиарной ответственности. Арбитраж не стал привлекать его к выплате убытков компании в размере 120 млн рублей. На минувшей неделе Тумакаеву уже удалось избежать привлечения к субсидиарной ответственности по долгам «Новой нефтехимии» на сумму, в десятки раз большую.
- Команда Тутберидзе опубликовала фрагмент новой программы Загитовой. Номер Загитовой поставлен под музыку из мюзикла «Нотр-Дам-де-Пари». Фигуристка планирует выступить с этой программой на гала-вечере «Влюбленные в фигурное катание», запланированном на 7 ноября.
- «Яндекс» впервые представил статистику по количеству запросов личных данных пользователей от властей. Выяснилось, что за первое полугодие 2020 года в «Яндекс» поступило 15 376 запросов. По 16% из них российский IT-гигант отказал.
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