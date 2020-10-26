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В Казани на устройство пешеходного моста на озере Нижний Кабан потратят почти 70 млн рублей

13:26, 26.10.2020 2
В Казани на устройство пешеходного моста на озере Нижний Кабан потратят почти 70 млн рублей
Фото: скриншот ТЗ

На строительно-монтажные и прочие работы, в частности на установку и монтаж оборудования, по устройству пешеходного моста на озере Нижний Кабан в Казани потратят 69,4 млн рублей. Об этом сказано в документации на сайте госзакупок.

скриншот ТЗ

Финансирование проекта осуществляется из внебюджетных средств. Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой РТ».

Заявки принимаются до 2 ноября текущего года. Работы необходимо выполнить до 30 апреля 2021 года.

Общество Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 13:58
    Мост же уже есть, вы о чём?
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  • Анонимно 13:58
    На этом месте уже стоит пешеходный мост. Задним числом оформляют?
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