В Казани на устройство пешеходного моста на озере Нижний Кабан потратят почти 70 млн рублей

Фото: скриншот ТЗ

На строительно-монтажные и прочие работы, в частности на установку и монтаж оборудования, по устройству пешеходного моста на озере Нижний Кабан в Казани потратят 69,4 млн рублей. Об этом сказано в документации на сайте госзакупок.



скриншот ТЗ

Финансирование проекта осуществляется из внебюджетных средств. Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой РТ».

Заявки принимаются до 2 ноября текущего года. Работы необходимо выполнить до 30 апреля 2021 года.