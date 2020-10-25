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Туроператоры подвели итоги продаж первой недели акции с кешбэком

02:36, 25.10.2020
Туроператоры подвели итоги продаж первой недели акции с кешбэком
Фото: realnoevremya.ru

Динамика объемов продаж по итогам первой недели второго этапа туристического кешбэка неоднозначна: компании сообщают о росте продаж, но в целом эксперты сходятся на том, что продажам мешают страхи и ограничения «второй волны» пандемии.

Дела с продажей туров по России обстоят позитивно преимущественно у крупных компаний с собственным контрактингом в России. Некоторые туроператоры сообщили о том, что акция с кешбэком помогла компаниям не только не снизить, но и нарастить общие продажи.

realnoevremya.ru

Южные направления лидируют в продажах с кешбэком, больше всего спроса на санаторно-курортное лечение и проживание в отелях, сообщает Ассоциация туроператоров.

Ранее сообщалось, что в России возобновились продажи туров с кешбэком.

Общество Татарстан
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