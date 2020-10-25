Ученые нашли механизм возврата зрения при пигментном ретините
Группа ученых из компании Nanoscope Technologies протестировала генный метод лечения пигментного ретинита на мышах. Биологи смогли вернуть животным зрение и надеются, что новый подход поможет людям.
Исследователи смогли встроить ген светочувствительного белка MCO1 в нейроны сетчатки мышей, потерявших зрение из-за пигментного ретинита.
Это заболевание портит зрение именно тем, что мутация в генах вызывает нарушение в производстве собственного светочувствительного белка — опсина. Благодаря этому белку свет воспринимается фоторецепторами — палочками и колбочками, которые расположены в сетчатке глаза, передает N+1.
Биологи под руководством Самохендры Моханти (Samarendra Mohanty) создали фрагмент ДНК с генами мультихарактерного опсина 1 (MCO1). Его встроили в вирусный вектор и вкололи в глаза слепым мышам.
Фрагмент ДНК стал встраиваться в нейроны. В них удалось запустить производство белка. Это позволило вернуть мышам зрение.
Теперь биологи надеются адаптировать метод для человека.Общество
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