Ученые нашли механизм возврата зрения при пигментном ретините

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Группа ученых из компании Nanoscope Technologies протестировала генный метод лечения пигментного ретинита на мышах. Биологи смогли вернуть животным зрение и надеются, что новый подход поможет людям.

Исследователи смогли встроить ген светочувствительного белка MCO1 в нейроны сетчатки мышей, потерявших зрение из-за пигментного ретинита.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Это заболевание портит зрение именно тем, что мутация в генах вызывает нарушение в производстве собственного светочувствительного белка — опсина. Благодаря этому белку свет воспринимается фоторецепторами — палочками и колбочками, которые расположены в сетчатке глаза, передает N+1.

Биологи под руководством Самохендры Моханти (Samarendra Mohanty) создали фрагмент ДНК с генами мультихарактерного опсина 1 (MCO1). Его встроили в вирусный вектор и вкололи в глаза слепым мышам.

Фрагмент ДНК стал встраиваться в нейроны. В них удалось запустить производство белка. Это позволило вернуть мышам зрение.

Теперь биологи надеются адаптировать метод для человека.