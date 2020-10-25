Синоптики Татарстана обещают дождь и до +9°С

В воскресенье, 24 октября, в Татарстане ожидается облачная погода. Днем на территории всей республики пройдет дождь. Утром в отдельных районах возможен туман.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура воздуха днем будет колебаться от +4°С до +9°С. В Казани синоптики обещают 5—7 градусов выше ноля. В Набережных Челнах прогнозируется 6—9 градусов Цельсия.