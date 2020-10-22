Главное к утру: Татарстан вошел в число кредитоспособных регионов, авиакомпании просят еще 50 млрд рублей
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 22 октября:
- Российские авиакомпании попросили правительство выделить дополнительные 50 млрд рублей на поддержание их работы в период пандемии коронавируса: около 30 млрд рублей в четвертом квартале 2020 года и 20 млрд рублей в первом квартале 2021 года.
- Минэкономики Татарстана отчиталось о ходе реализации национального проекта по поддержке малого бизнеса. По данным министерства, в республике выдано 513 микрозаймов на общую сумму 842,3 млн рублей. Также Гарантийный фонд РТ выдал 258 поручительств на 1,3 млрд рублей. Это позволило предпринимателям привлечь кредиты на общую сумму 5,5 млрд рублей.
- Вчера следователи задержали бывшего заместителя директора Росгвардии генерал-лейтенанта Сергея Милейко по подозрению в мошенничестве. Он курировал снабжение войск Национальной гвардии. Следствие подозревает, что еще в 2012 году жена генерала незаконно получила помещение в доме для служащих внутренних войск МВД. В этом помещении открылась парикмахерская.
- Аналитики агентства Fitch Ratings нашли в России только шесть регионов, обладающих кредитным профилем, превосходящим кредитоспособность страны в целом. В их числе оказались Татарстан и Башкирия. Обе республики, а с ними Москва, Санкт-Петербург и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), обладают максимально высокой оценкой устойчивости к долговой нагрузке.
- Депутат Госдумы от «Справедливой России» Валерий Гартунг сообщил, что заразился коронавирусом. Ранее он заявлял, что принял участие в тестировании вакцины от COVID-19. При этом уточнял, что не знает, получил ли действующий препарат или плацебо.
- С нового года в России изменятся сроки уплаты земельного налога. Об этом рассказал заместитель руководителя исполкома по земельным, имущественным и финансовым вопросам Радик Шафигуллин на второй сессии Казанской городской думы. С 2021 года налог и авансовые платежи уплачиваются в сроки, установленные ст. 397 Налогового кодекса РФ. Раньше сроки устанавливались решениями представительных органов муниципальных образований.
- Губернатор Камчатки Владимир Солодов не стал называть экологической катастрофой гибель морских животных в океане. Также глава региона назвал главной версией случившегося «красные приливы» — выделение токсинов водорослями.
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