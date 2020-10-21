Новости общества

19:27 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Итоги дня: новый глава исполкома в Казани, командир МКС из Бугульмы и предложение Чубайсу

19:00, 21.10.2020 1
Итоги дня: новый глава исполкома в Казани, командир МКС из Бугульмы и предложение Чубайсу
Фото: vk.com/roscosmos

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 21 октября:

  • Сегодня во время II сессии Казгордумы четвертого созыва депутаты выбрали руководителя исполкома Казани. Им стал Рустем Гафаров, ранее занимавший должность первого заместителя руководителя исполкома Казани.
  • Российский космонавт, уроженец Бугульмы Сергей Рыжиков стал командиром Международной космической станции (МКС). Церемония вручения «ключа» от станции состоялась накануне.
  • В Набережночелнинском городском суде рассмотрели ходатайство следствия об избрании меры пресечения экс-главе исполкома Муслюмовского района Ильнуру Ахметову. Заключать под стражу бывшего чиновника суд не стал, но запретил ему общение со свидетелями и другими фигурантами уголовного дела.
  • В СМИ появилось сообщение, якобы мэра Уфы Ульфата Мустафина экстренно госпитализировали в Москву с использованием спецборта МЧС. Журналисты сообщили, что градоначальник находится без сознания, в начале октября Мустафин ушел на самоизоляцию после контакта с зараженным COVID-19. Мэрия Уфы опровергла информацию о госпитализации градоначальника, пригрозив подать иск в суд с требованием об опровержении.
Фото kremlin.ru
  • Президент России Владимир Путин сообщил, что в стране не планируется повторное введение жестких ограничительных мер из-за роста заболеваемости коронавирусом.
  • Вакцина от коронавируса научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» выходит на первый выпуск пострегистрационных промышленных серий. В клинических исследованиях вакцины примут участие 150 добровольцев старше 60 лет.
  • Папа римский Франциск поддержал гражданские браки однополых пар. Такое заявление он сделал для документального фильма, который снял уроженец Казани Евгений Афинеевский. «Гомосексуалисты имеют право на семью. Они дети Божьи», — сказал глава католической церкви.
  • Умер протоиерей Смирнов, известный своими громкими высказываниями. В мае он заразился коронавирусом, его госпитализировали.
  • Правительство Татарстана заключило с Минфином допсоглашения о предоставлении республике из федерального бюджета бюджетных кредитов. Общий остаток реструктурированной задолженности по кредитам из бюджета РФ — 71,24 млрд рублей.
Фото Максима Платонова
  • Казань стала второй по количеству участников «Тотального диктанта». Во Всероссийской акции «Тотальный диктант» приняли участие 2 534 жителя города.
  • Генпрокуратура России направила иск об изъятии у бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова игрового развлекательного центра площадью 17,6 тыс. кв. м в Йошкар-Оле стоимостью 111 млн рублей. Это уже третий иск о взыскании имущества с бывшего главы Марий Эл.
  • Новый глава исполкома назначен в Тукаевском районе. Им стал Айрат Хабибуллин, ранее занимавший должность первого заместителя главы исполкома Ленара Авзалова.
  • Источники РБК сообщили, что Анатолий Чубайс может уйти из «Роснано». По данным СМИ, Чубайс получил предложение «заняться Арктикой». Детали не раскрываются.
  • В Татарстане, несмотря на пандемию, значительно возросла активность на рынке недвижимости. По данным Росреестра республики, за 9 месяцев этого года зарегистрировали около 100 тысяч переходов прав на основании договоров купли-продажи, что на 20% больше, чем годом ранее.
  • Сегодня стало известно о смерти директора комбината общественного питания (КОП) КАМАЗа Александра Кривова. Он умер 17 октября в возрасте 92 лет.
  • Под Кремлевской дамбой в Казани найдено тело человека. Правоохранительные органы информацию подтверждают, однако обстоятельства произошедшего пока не комментируют.
  • На сегодняшний день в Татарстане зарегистрировано два случая смерти от коронавируса, сообщает республиканский оперштаб. Количество жертв пандемии в республике достигло 105.
  • Этим утром в Казани и рядом с ней выпал первый снег — он застал с утра сначала жителей Зеленодольска, а также города высоких технологий Иннополиса. Фотографии горожане опубликовали в социальных сетях.
Ольга Плешкова
Общество Татарстан Гафаров Рустем Гильфанович
комментарии 1

комментарии

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем