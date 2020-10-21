Итоги дня: новый глава исполкома в Казани, командир МКС из Бугульмы и предложение Чубайсу
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 21 октября:
- Сегодня во время II сессии Казгордумы четвертого созыва депутаты выбрали руководителя исполкома Казани. Им стал Рустем Гафаров, ранее занимавший должность первого заместителя руководителя исполкома Казани.
- Российский космонавт, уроженец Бугульмы Сергей Рыжиков стал командиром Международной космической станции (МКС). Церемония вручения «ключа» от станции состоялась накануне.
- В Набережночелнинском городском суде рассмотрели ходатайство следствия об избрании меры пресечения экс-главе исполкома Муслюмовского района Ильнуру Ахметову. Заключать под стражу бывшего чиновника суд не стал, но запретил ему общение со свидетелями и другими фигурантами уголовного дела.
- В СМИ появилось сообщение, якобы мэра Уфы Ульфата Мустафина экстренно госпитализировали в Москву с использованием спецборта МЧС. Журналисты сообщили, что градоначальник находится без сознания, в начале октября Мустафин ушел на самоизоляцию после контакта с зараженным COVID-19. Мэрия Уфы опровергла информацию о госпитализации градоначальника, пригрозив подать иск в суд с требованием об опровержении.
- Президент России Владимир Путин сообщил, что в стране не планируется повторное введение жестких ограничительных мер из-за роста заболеваемости коронавирусом.
- Вакцина от коронавируса научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» выходит на первый выпуск пострегистрационных промышленных серий. В клинических исследованиях вакцины примут участие 150 добровольцев старше 60 лет.
- Папа римский Франциск поддержал гражданские браки однополых пар. Такое заявление он сделал для документального фильма, который снял уроженец Казани Евгений Афинеевский. «Гомосексуалисты имеют право на семью. Они дети Божьи», — сказал глава католической церкви.
- Умер протоиерей Смирнов, известный своими громкими высказываниями. В мае он заразился коронавирусом, его госпитализировали.
- Правительство Татарстана заключило с Минфином допсоглашения о предоставлении республике из федерального бюджета бюджетных кредитов. Общий остаток реструктурированной задолженности по кредитам из бюджета РФ — 71,24 млрд рублей.
- Казань стала второй по количеству участников «Тотального диктанта». Во Всероссийской акции «Тотальный диктант» приняли участие 2 534 жителя города.
- Генпрокуратура России направила иск об изъятии у бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова игрового развлекательного центра площадью 17,6 тыс. кв. м в Йошкар-Оле стоимостью 111 млн рублей. Это уже третий иск о взыскании имущества с бывшего главы Марий Эл.
- Новый глава исполкома назначен в Тукаевском районе. Им стал Айрат Хабибуллин, ранее занимавший должность первого заместителя главы исполкома Ленара Авзалова.
- Источники РБК сообщили, что Анатолий Чубайс может уйти из «Роснано». По данным СМИ, Чубайс получил предложение «заняться Арктикой». Детали не раскрываются.
- В Татарстане, несмотря на пандемию, значительно возросла активность на рынке недвижимости. По данным Росреестра республики, за 9 месяцев этого года зарегистрировали около 100 тысяч переходов прав на основании договоров купли-продажи, что на 20% больше, чем годом ранее.
- Сегодня стало известно о смерти директора комбината общественного питания (КОП) КАМАЗа Александра Кривова. Он умер 17 октября в возрасте 92 лет.
- Под Кремлевской дамбой в Казани найдено тело человека. Правоохранительные органы информацию подтверждают, однако обстоятельства произошедшего пока не комментируют.
- На сегодняшний день в Татарстане зарегистрировано два случая смерти от коронавируса, сообщает республиканский оперштаб. Количество жертв пандемии в республике достигло 105.
- Этим утром в Казани и рядом с ней выпал первый снег — он застал с утра сначала жителей Зеленодольска, а также города высоких технологий Иннополиса. Фотографии горожане опубликовали в социальных сетях.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан Гафаров Рустем Гильфанович
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