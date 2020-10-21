Главное к утру: закрытая встреча Фаттахова с ЛГБТ-молодежью, в Челнах из ковид-госпиталя выписали 173 пациента
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 21 октября:
- Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Росгидромету и Роспотребнадзору составить список городов, воздух которых наиболее загрязнен. Перечень должен быть представлен до 1 ноября. В список предлагается включить те города, «в которых необходима реализация первоочередных мер для улучшения качества атмосферного воздуха».
- Депутат Госдумы Виктор Зубарев предложил запретить любую рекламу в почтовых ящиках, если не получено разрешение жильцов дома. Соответствующее письмо он направил главам Минцифры и Минстроя России. Инициативу уже поддержали в Общественной палате РФ, «Деловой России» и общественном совете при Минстрое.
- Казанский ЛГБТ-центр «Принятие» сообщил, что договоренность о встрече представителей сообщества с главой Минмолодежи РТ Дамиром Фаттаховым достигнута. Она пройдет в закрытом формате.
- Во вторник полиция задержала подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней и ее матери. Преступление он совершил сегодня в поселке Юдино. Нашли мужчину в поселке Сотнур в Марий Эл. По версии следствия, сегодня днем 44-летний мужчина вломился в дом бывшей сожительницы в поселке Юдино. Там он застал 13-летнего сына и 16-летнюю дочь своей знакомой. Угрожая им ножом, имеющий судимость мужчина изнасиловал девочку.
- За две недели из инфекционного отделения горбольницы № 5 Набережных Челнов выписали 173 пациентов с коронавирусом. За это время медики провели 1 412 компьютерных томографий, около 800 лабораторных исследований. Сейчас в инфекционном отделении работают 49 врачей и 129 медицинских сестер, врачебный и сестринский персонал приемно-диагностического отделения, отделения реанимации и лучевой диагностики, лаборатории.
- Член сборной России по спортивной акробатике Алена Кулакова объявила о своей беременности. Кроме того, она предложила подписчикам стать крестными родителями ребенка. Однако для этого необходимо подарить спортсменке iPhone 12 Pro и MacBook Pro.
- Гагаринский суд Москвы согласился с требованием Генпрокуратуры обратить в доход государства более 32 млрд рублей экс-министра Михаила Абызова.
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