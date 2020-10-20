Итоги дня: пиар-архитектор для правого берега Казанки, задержание в Муслюмово и вертолет, который не упал
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 20 октября:
- Проект ландшафтного развития территории вдоль улицы Сибгата Хакима от моста «Миллениум» до Кремлевской (Ленинской) дамбы включительно разработает один из лучших ландшафтных архитекторов Франции — Мишель Пена. Об этом сегодня объявили мэрия Казани и связанные с ней медиаресурсы. На этом «проклятом» участке, который стоит брошенным десятилетиями, появятся новый парк и набережная. Или не появится ничего, кроме очередных обещаний. Техзадание для разработки проекта ландшафтного развития территории правого берега Казанки подготовили с участием специалистов Управления архитектуры и градостроительства исполкома Казани.
- Следственные органы СК РФ по Татарстану задержали 36-летнего и.о. руководителя исполкома Муслюмовского района Ильнура Ахметова. Его подозревают в причастности к уводу сельхозтехники и имущества на 88 млн рублей, которые власти по бумагам списали на металлолом, а по версии СК и оперативников УЭБиПК МВД РТ, раздали приближенным предпринимателя.
- Сегодня стало известно о планах возвести в Казани новый жилой комплекс возле озера Средний Кабан. К застройке территории в следующем году намерена приступить компания «Унистрой». Ожидается, что здесь появятся три девятиэтажных жилых дома, детский сад и многоуровневый паркинг. Проект рассчитан на максимальное использование природного ландшафта и предполагает не только выходы к озеру Средний Кабан, но и создание парка вдоль Монастырской протоки, расположенной по длине всей территории будущего ЖК.
- Российские власти не планируют вводить карантин в связи с эпидемией коронавируса. Вариант, при котором президент России Владимир Путин объявляет о режиме нерабочих недель, как это было весной, не рассматривается. Как сообщили сегодня федеральные СМИ со ссылкой на источники, глава государства прислушивается к мнению специалистов, которые единогласно говорят об отсутствии необходимости локдауна.
- Сегодня дальнобойщик сообщил в экстренные службы республики, что на 823-м км трассы М-7, вблизи села Богородского, упал вертолет. На место выехали спецслужбы, однако упавший вертолет не нашли. Позже был установлен собственник воздушного судна. Вертолет действительно приземлился, однако посадка была плановой и прошла в поселке Вишневка Советского района.
- Минздрав Татарстана сегодня рассказал о том, какова в республике география смертей от COVID-19. В министерстве республику условно делят на пять округов, в соответствии с этим делением пациентов доставляют в те или иные больницы. Наибольшее число умерших от коронавируса — 49 из 103 — в Центральном округе, центром которого является Казань. На втором месте — Северо-восточный округ (Набережные Челны) — 34 смерти.
- По итогам 2019 года Сбербанк начал выплату акционерам беспрецедентных по объему дивидендов за всю историю российского фондового рынка — 422,4 млрд рублей. При этом в бюджет Российской Федерации как крупнейшего акционера Сбербанка поступит 211,2 млрд рублей.
- В Набережных Челнах сменился руководитель Управления финансов исполкома. Ведомство возглавит Светлана Мулюкова, ранее занимавшая должность директора Центра финансирования бюджетных учреждений Набережных Челнов.
- Татарстан до 2024 года планирует вдвое увеличить экспорт халяльной продукции, доведя его объем до $5 млн. В настоящий момент халяльную продукцию выпускают более 70 производителей Татарстана на сумму более 7 млрд рублей.
- В 2021—2023 годах зарплаты чиновников увеличиваться не будут. Об этом заявил заместитель министра финансов Татарстана Алексей Шишкин. Прогнозируемая инфляция по всем трем годам составит 4%.
- В 2021 году впервые в истории Татарстана размер налога на доходы физических лиц (НДФЛ) будет больше налога на прибыль. Налог на прибыль составит примерно 77 млрд рублей, НДФЛ — 81,5 млрд рублей, сообщил заместитель министра финансов Татарстана Алексей Шишкин.
- Экологи установили источник зловония, на которое жалуются жители поселков Самосырово, Клыки, Вознесенское, микрорайонов Азино и Горки. Это мусорный полигон «Восточный», сообщила начальник отдела государственного экологического надзора Волжско-Камского межрегионального Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Кадрия Хисматуллина.
- Жители Татарстана стали чаще оформлять автокредиты, следует из опубликованных сегодня данных Объединенного кредитного бюро. В сентябре 2020 года жители Татарстана оформили 3,42 тыс. автокредитов. Это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По отношению к августу 2020 года количество автокредитов, выданных жителям республики, увеличилось на 5%.
- В следующем году в Татарстане на охрану окружающей среды направят 975,5 млн рублей. В частности, 544,7 млн рублей их них потратят на мероприятия федерального проекта «Оздоровление Волги».
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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