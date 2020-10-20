Главное к утру: рост цен на подсолнечное масло, Минздрав РТ сообщил, сколько коек выделено под COVID-госпитали
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 20 октября:
- На сегодня в Татарстане более 25% всего коечного фонда выделено под временные инфекционные госпитали. Это более 4 687 коек в 42 медицинских организациях. Стационарная медицинская помощь в Татарстане оказывается по всем видам медицинской помощи в 86 медицинских организациях РТ на 22 647 стационарных койках.
- Минфин России направил в Совбез проект реформы вооруженных сил с предложениями по оптимизации расходов. Одна из инициатив ведомства — сокращение штатной численности военнослужащих на 10%. Согласно указу президента, вступившему в силу в 2018 году, она установлена на уровне чуть больше миллиона человек, то есть речь идет о ликвидации порядка 100 тыс. должностей. Кроме того, предлагается исключить из законодательства норму о ежегодном увеличении военной пенсии на 2% сверх уровня инфляции и увеличить срок выслуги, необходимый для начисления пенсии, до 25 лет и исключить из этого периода годы обучения в военном вузе.
- Татарстанское управление Роспотребнадзора отчиталось о работе с обращениями граждан за 9 месяцев 2020 года. Всего поступило 11 609 обращений граждан. От общего числа обращений 17,1% составили жалобы на нарушения в сфере торговли. Еще 9% — это жалобы на нарушения на финансовом рынке. На условия проживания жалуются 8% обратившихся в ведомство татарстанцев.
- В России внутренние цены на сырое подсолнечное масло достигли 74 175 рублей за тонну. Экспортные цены за неделю поднялись до $960 за тонну. Средние цены на подсолнечник выросли на 1 375 рублей, до 30 875 рублей за тонну.
- Глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала, что следов техногенного воздействия, которое могло привести к массовому вымиранию морских обитателей на Камчатке, до сих пор не обнаружено. По ее словам, зафиксированы некоторые превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ, но они не могли привести к массовому вымиранию морских организмов.
- Казанский зооботсад сообщил о пополнении. В семье даманов Брюса родился малыш. Даман Брюса — млекопитающее отряда даманов. На первый взгляд, даман похож на грызуна, однако на самом деле это травоядное животное. Даман — ближайший родственник слонов.
- В Казани ночью возле «Меги» произошла авария. Водитель Citroën снес три автомобиля. По данным очевидцев, водитель иномарки был за рулем в нетрезвом состоянии, он скрылся с места ДТП.
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