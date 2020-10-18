Татарстанские врачи спасли мужчину, который чуть не лишился ноги из-за COVID-19

Врачи РКБ Татарстана спасли 72-летнего мужчину, который чуть не лишился ноги из-за COVID-19 и атеросклероза.

Этим летом он переболел коронавирусом. Болезнь протекала тяжело и долго. Пенсионера с высокой температурой увезли в инфекционный госпиталь при РКБ. У него началась двусторонняя пневмония, он потерял 14 кг веса, но обошлось без ИВЛ. Кроме всего прочего, у пожилого пациента были еще и проблемы с ногами. Мужчина давно страдает атеросклерозом — сосуды в организме забиваются холестерином. Случалось, отложения в сосудах перекрывали кровоток и приходилось срочно делать операцию.



После выписки, однажды утром мужчина обнаружил, что его нога будто бы высохла. Он не придал этому особого значения и занялся самолечением. Ничего не помогало, и пенсионер обратился за помощью в РКБ. К тому моменту на ноге успела образоваться трофическая язва. Оказалось, что после перенесенной коронавирусной инфекции, у него забились тромбами сосуды левой ноги. Инфекция попросту усугубила тромбоз и атеросклероз, которыми страдал мужчина.



Пациенту грозила ампутация, шансы на спасение ноги были мизерные — слишком долго мужчина не обращался за помощью. В отделении сосудистой хирургии РКБ ему сделали бедренное малоберцовое шунтирование — восстановили циркуляцию крови в ноге с помощью сосудистого протеза. Нога порозовела, врачи успели буквально в последний момент. Если бы мужчина обратился за помощью позже, ногу пришлось бы ампутировать, сообщает пресс-служба РКБ Татарстана.



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