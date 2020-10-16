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Тематический выпуск «Поле чудес», посвященный Татарстану, вышел в эфир — видео

19:56, 16.10.2020
Тематический выпуск «Поле чудес», посвященный Татарстану, вышел в эфир — видео
Фото: кадр видео Первого канала

В эти минуты на Первом канале идет тематический выпуск популярной телепередачи «Поле чудес», посвященный 100-летию ТАССР.

Съемки состоялись в Москве 26 сентября. На передачу отправились директор ДК «Нефтьче» Валерий Саматов, солистка ДК Людмила Кувшинова. Среди участников также оказались начальник управления культуры Ринат Гимранов и глава крестьянского (фермерского) хозяйства Раиль Хисамов.

Ранее «Реальное время» сообщало о проведенных съемках.

Общество Татарстан
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