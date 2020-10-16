Тематический выпуск «Поле чудес», посвященный Татарстану, вышел в эфир — видео
В эти минуты на Первом канале идет тематический выпуск популярной телепередачи «Поле чудес», посвященный 100-летию ТАССР.
Съемки состоялись в Москве 26 сентября. На передачу отправились директор ДК «Нефтьче» Валерий Саматов, солистка ДК Людмила Кувшинова. Среди участников также оказались начальник управления культуры Ринат Гимранов и глава крестьянского (фермерского) хозяйства Раиль Хисамов.
Ранее «Реальное время» сообщало о проведенных съемках.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым