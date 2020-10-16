В пятницу вечером Казань встала в 7-балльных пробках

В пятницу вечером пробки в Казани достигли 7 баллов. Об этом говорят данные сервиса «Яндекс.Карты».

Традиционно большой затор наблюдается на улице Лево-Булачной, Саид-Галеева, Пушкина, Щербаковский переулок и Марселя Салимжанова. В Приволжском районе стоит улица Габдуллы Тукая по направлению из центра города.

Серьезная пробка охватила улицы Николая Ершова, Абжалилова, Гвардейская, Патриса Лулумбы, Космонавтов, Арграрная вплоть до Мамадышского тракта. На этих улицах произошло пять ДТП, что привело к одному большому затору.