Итоги дня: пожар в Альметьевске, сорванная сделка Тинькова и санкции Швейцарии против России
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 16 октября:
- В Татарстане создали рабочую группу по вопросу строительства скоростной автомобильной дороги М-12 Москва — Казань, ее возглавил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов. В состав группы вошли жители района и уполномоченные органы власти.
- В новой версии подготовленного правительством России плана по достижению национальных целей до 2030 года содержится ухудшенный прогноз по убыли населения в стране. Согласно прогнозу, население страны будет сокращаться ежегодно до 2024 года и может уменьшиться на 1,2 млн человек. Новый прогноз предполагает сокращение населения по итогам этого года на 352 тысячи человек — это максимальный показатель с 2006 года.
- «Яндексу» не удалось договориться об условиях сделки с TCS Group, поэтому она не состоится. Как выяснили СМИ, Олег Тиньков хотел активно участвовать в бизнесе, а это не устроило «Яндекс». Тинькову это не понравилось. На фоне этих новостей акции обеих компаний упали.
- В Набережных Челнах сегодня открылась новая мечеть «Чаллы Яр» — первый храм в городе, выполненный в стиле хай-тек. Храм построен в районе Орловского кольца, на берегу реки Челнинка — это придорожная мечеть на федеральной трассе М-7. Мечеть рассчитана на 210 человек. Здесь предусмотрели отдельные молельные залы для мужчин и женщин, комнаты для омовения, учебный класс и кабинеты имама и преподавателей. Мечеть будет работать круглосуточно.
- Отравление российского оппозиционера Алексея Навального организовала вторая служба ФСБ (Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом, СЗКСиБТ), рассказали британской газете The Guardian источники. По их данным, ФСБ не хотела убивать Навального, их целью было вынудить политика уехать из России. К такому же выводу пришли и западные спецслужбы, это и стало причиной введения санкций против директора ФСБ Александра Бортникова.
- В России за сутки зафиксировали 15 150 новых случаев заболевания коронавирусом. Это новый антирекорд. Общее число выявленных случаев за весь период эпидемии в стране — 1 369 313.
- В Татарстане не планируется вводить новые ограничения из-за коронавируса, так как принятых мер достаточно. Об этом заявила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина, у которой спросили, при каком количестве заболевших за сутки ведомство будет настаивать на ужесточении мер.
- Замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков рассказал, чем грозит лечение ОРВИ лекарствами от коронавируса без назначения врача. Он рекомендовал перед приемом препаратов внимательно читать инструкцию, где прописаны показания к применению и побочные действия.
- В соцсетях появилось видео автобуса №90, подъехавшего к остановке «Дубравная»: пассажиры не смогли попасть в салон из-за того, что автобус был переполнен. Людям пришлось оставаться на улице и ждать следующий автобус. После видео с переполненными автобусами в Казани прокуратура Татарстана начала проверку.
- Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2021 году. Всего у россиян будет семь праздничных периодов. Они будут отдыхать десять дней с 1 по 10 января (с пятницы по воскресенье), еще по три дня выходных с 21 по 23 февраля (с воскресенья по вторник), с 6 по 8 марта (с субботы по понедельник), с 1 по 3 мая (с субботы по понедельник), с 8 по 10 мая (с субботы по понедельник), с 12 по 14 июня (с субботы по понедельник) и четыре дня с 4 по 7 ноября (с четверга по воскресенье). 31 декабря будет выходным.
- Белоруссия объявила экс-кандидата в президенты республики Светлану Тихановскую в межгосударственный розыск за призывы к насильственному свержению конституционного строя.
- Активисты градозащитного движения «Том Сойер Фест» создали самый короткий и узкий переулок в Казани: его длина составляет 17 метров, а самое широкое место — 1,4 метра. Он располагается между домами №18 и №18/20 по улице Парижской Коммуны.
- Стадион «Ак Барс Арена» в Казани будет реконструирован. Филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел повторно представленную проектную документацию и результаты инженерных изысканий по реконструкции футбольного стадиона. Согласно проекту, к стадиону пристроят офисные помещения на трех уровнях под стилобатом восточного сектора футбольного стадиона. На площади в 3 317 кв. метров появится трехэтажное двухсекционное здание с плоской кровлей, в котором оборудуют помещения общественного назначения, технические и вспомогательные.
- В Казани планируют отремонтировать здание ГБКЗ им. Сайдашева и фасады зданий Кабинета министров РТ и Госсовета РТ. На это выделят 76,5 млн рублей. Что изменится после всех работ, выяснило «Реальное время».
- Сын экс-председателя реготделения партии «Справедливая Россия» в Татарстане Рушании Бильгильдеевой Мурат сообщил, что женщина больна двусторонней пневмонией, и попросил о финансовой помощи.
- ТРК «Высокогорский» (проект «Зеркала Татарстана», или просто Голубые озера) — победитель народного голосования на Всероссийском конкурсе по созданию туристско-рекреационных кластеров и развитию экотуризма. Он набрал 18 476 лайков.
- В Кремле отметили, что, несмотря на печальную динамику распространения коронавируса, ситуация в стране находится под контролем. При этом российские власти видят, что коронавирус распространяется быстро, и обеспокоены этим, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
- В Татарстане подтвердились еще два случая смерти от коронавирусной инфекции. Число жертв COVID-19 в республике возросло до 96 человек.
- Свыше 50% туристических компаний Татарстана не выдержали испытание «коронакризисом». Как рассказал сегодня президент Ассоциации туристских агентств РТ Рамиль Мифтахов, к весне 2021 года число закрытых фирм может достигнуть и все 70—80%. О непростой ситуации на туристическом рынке Татарстана — в материале «Реального времени».
- В Альметьевске в доме 121 по улице Белоглазова в одной из квартир произошел пожар. В результате происшествия погиб мужчина. Источники «Реального времени» рассказали что в доме произошел взрыв. Предварительно установлено — пострадала одна квартира, повреждены стены еще двух. В эпицентре обнаружили канистру от бензина и тело мужчины, предположительно, хозяина квартиры. Жильцов дома эвакуировали.
- Швейцария вслед за Евросоюзом и Великобританией ввела санкции против лиц и предприятий, которые связаны со строительством Крымского моста. В списки попали гендиректор ОАО «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов, замглавы ООО «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин, компании АО «Ленпромтранспроект», АО «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит — Томмот — Якутск», ФГУП «Крымская железная дорога» и Крымская первая страховая компания.
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