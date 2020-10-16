Следком назвал предположительную причину гибели троих мужчин на пожаре в Чистопольском районе

По версии Следственного комитета РФ по Татарстану, причиной возгорания в одном из домов села Чистопольские выселки Чистопольского района РТ могло стать неосторожное обращение с огнем. По данным ведомства, незадолго до пожара четверо мужчин распивали в сгоревшем доме спиртные напитки.

Фото: МЧС по РТ

Следственные органы возбудили уголовное дело по причинению смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Сотрудники СУ СК РФ по РТ устанавливают обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Инцидент в Чистопольском районе произошел вчера в девять вечера. Во время тушения пожара обнаружили тела троих мужчин в возрасте 59, 45 и 39 лет.

