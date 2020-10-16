РФС признал ошибочным удаление Йевтича в матче с «Ахматом»

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (РФС) рассмотрела жалобу казанского «Рубина» на действия арбитра встречи с «Ахматом» (1:1) Владимира Москалева.

По итогам совещания трактовка эпизода с удалением полузащитника казанцев Дарко Йевтича был признана ошибочной.

«Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что действия футболиста «Рубина» №8 Дарко Йевтича носили характер неосторожности. Движение рукой в район плеча и груди, выполненное для оттеснения соперника и сохранения контроля над мячом, не представляет опасности игроку «Ахмата» и должно быть наказано только технической санкцией — штрафным ударом», — говорится в заявлении комиссии.

При этом о возможной отмене красной карточки Йевтича на сайте РФС не сообщается.

Напомним, полузащитник «Рубина» получил два предупреждения подряд в отрезке с 64-й по 68-ю минуты матча с «Ахматом». К этому времени казанский клуб вел со счетом 1:0. После удаления «Рубин» пропустил гол на 80-й минуте встречи ударом с пенальти.

Подробнее о матче казанской команды против грозненского «Ахмата» (1:1) можно почитать в материале «Реального времени».