Почти 2 тыс. сельских жительниц получили выплаты за рождение детей

В 2020 году в Татарстане 1 928 сельских жительниц получили единовременные выплаты за рождение детей. Из них 1 584 родили первенцев, а 344 женщины получили выплаты за третьего или последующего ребенка.

Жительницы сельской местности и поселков городского типа в возрасте до 25 лет получают от государства 50 тыс. рублей при рождении первого ребенка. Кроме этого, по 100 тыс. рублей получают женщины в возрасте до 29 лет при рождении третьего и каждого последующего ребенка.

Олег Тихонов

С начала действия программы в Татарстане выплаты за рождение первенца получили 5 201 сельская жительница, а выплаты в связи за рождение третьего ребенка — 1 050 мам, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.



Ранее сообщалось, что в Татарстане на поддержку семей с детьми ежегодно направляется более 8 млрд рублей.

