Главное к утру: цифровые помощники в Татарстане, новые версии отравления Навального, Xiaomi подколола Apple
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 15 октября.
- СМИ сообщили, что российского оппозиционера Алексея Навального могли отравить дважды. Анонимный источник в немецких спецслужбах предположил, что яд Навальному «подсыпали в чай, которой он пил в аэропорту». Ранее немецкие специалисты заявляли о нахождении следов яда на бутылке, вывезенной из его гостиничного номера. На основе этих данных журналисты предположили, что Навальный контактировал с ядом до прибытия в аэропорт или был отравлен дважды.
- Президент России Владимир Путин выразил беспокойство из-за боевиков в Карабахе в ходе телефонного разговора с президентом Турции.
- Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по делу полковника Камиля Халиева, экс-руководителя Набережночелнинского отдела Следкома, и двух его подчиненных — бывшего заместителя и следователя. Им предъявлены обвинения в злоупотреблении полномочиями, привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности, незаконное освобождение от уголовной ответственности и халатность.
- С 16 по 25 сентября жители Татарстана подали более тысячи показаний счетчиков через Telegram, «ВКонтакте» и голосового помощника Лилию.
- Xiaomi подколола Apple из-за отсутствия зарядки в коробке с iPhone, выложив ролик, в котором человек открывает коробку и достает комплектное зарядное устройство. Китайская компания сопроводила ролик надписью «Don't worry, we didn't leave anything out of the box with the #Mi10TPro» («Не волнуйтесь, мы не забыли ничего положить в коробку с #Mi10TPro»).
Общество Татарстан
Don't worry, we didn't leave anything out of the box with the #Mi10TPro. pic.twitter.com/ToqIjfVEQX— Xiaomi (@Xiaomi) October 14, 2020
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