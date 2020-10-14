Итоги дня: регистрация «ЭпиВакКороны», продление льготной ипотеки и запрет на посиделки на работе
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 14 октября.
- Президент России Владимир Путин предложил членам правительства продлить программу льготной ипотеки под 6,5% до середины 2021 года. Срок действия программы истекает 1 ноября.
- Сегодня государственный научный центр «Вектор» зарегистрировал вакцину от коронавируса. Она стала второй в России и носит название «ЭпиВакКорона». Вакцина будет введена в гражданский оборот 1 января 2021 года.
- На поверхности Волги обнаружили топливное пятно площадью 5 000 кв. метров. По предварительным данным, пятно обнаружено в районе порта Кимры (Тверская область). Специалисты предполагают, что сброс нефтехимических продуктов произошел с судна.
- Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина призвала жителей РТ отказаться от совместных посиделок с коллегами на работе: «На сегодня нужно максимально ограничить контакт по работе: все совещания перенести в онлайн-режим, важно исключить любого рода посиделки на работах. К сожалению, эти факты встречаются — это совместные чаепития, обеды, отмечание дней рождений и различных праздников».
- Завьяловский районный суд Удмуртии признал бывшего главу региона Александра Соловьева виновным в получении крупной взятки и приговорил к 10 годам колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в 275 млн рублей.
- Главстрой РТ разместил тендер на благоустройство территории парка Победы в Казани. На эти цели выделят почти 44 млн рублей из внебюджетных средств. Согласно данным на сайте госзакупок, в парке установят системы автополива, дополнительное освещение и так далее. Работы должны завершиться до мая 2021 года.
- С космодрома Байконур стартовала российская ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-17». Впервые сближение с Международной космической станцией (МКС) произошло через три часа, установив рекорд по скорости полета. На борту были астронавт NASA Кэтлин Рубинс, а также космонавты «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Рыжиков. Последний является уроженцем Бугульмы.
- СУ Следственного комитета по Татарстану возбудило уголовное дело после гибели жителя поселка городского типа Камские Поляны Нижнекамского района, зажатого автоматической выдвижной оконной рамой в турецком отеле. Происшествие случилось 29 сентября в отеле Манавгата. Причиной смерти, по версии следствия, стала неисправность оконной системы.
- Ученики старших классов московских школ переводятся на дистанционное обучение после каникул с 19 октября по 1 ноября. После каникул ученики с первого по пятый классы вернутся к обычному режиму обучения — их транспортные карты, действие которых на время каникул приостанавливали, будут разблокированы.
- На территории крестьянского хозяйства «Хайруллов Мударис Мунирович» в деревне Мещеряково Буинского района Татарстана введен карантин из-за птичьего гриппа. Соответствующий указ подписал президент Татарстана Рустам Минниханов.
- С 1 ноября Россия возобновляет авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией. Об этом сообщает оперштаб. Также Россия расширяет число и географию полетов в Белоруссию, Швейцарию, ОАЭ и на Мальдивы.
- С 15 октября в Казани отменяется остановка «Караваево-2» по ул. Ижевской и вводится новая — «Авиационный завод» — в районе Казанского авиационного колледжа по ул. Максимова. Изменения связаны с завершением реконструкции дороги по ул. Максимова.
- За последние сутки в России зафиксирован 14 231 новый случай коронавируса, сообщает оперативный штаб. Это рекорд по числу выявленных за день. Всего в России зафиксировано 1 340 409 случаев COVID-19.
- Прокуратура Тукаевского района РТ начала проверку информации о свалке медицинских отходов близ СНТ «Иволга». О брошенных мешках с перчатками, шприцами, масками, халатами и банками с остатками препаратов сообщили местные жители в соцсетях.
- В России предложили ввести экстерриториальный принцип для регистрации всех актов гражданского состояния органами ЗАГС. Планируется закрепить право граждан на обращение в любой орган ЗАГС или МФЦ независимо от места жительства и места наступления юридического факта.
- Сегодня в Казани проводили в последний путь издателя и главного редактора газеты «Звезда Поволжья» Рашита Ахметова, умершего на 67 году жизни от коронавирусной инфекции. Проститься с журналистом пришли его коллеги и друзья, в том числе председатель Союза журналистов РТ, гендиректор телекомпании «Новый век» Ильшат Аминов.
- Замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков назвал причину очередей в медучреждениях Татарстана. Это ажиотаж жителей в связи с распространением коронавируса.
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