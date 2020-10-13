Итоги дня: беспилотное метро в Казани, цифровой рубль и Лавров о прекращении диалога с ЕС
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 13 октября.
- В Центральном банке РФ заявили о создании цифрового рубля. Он станет дополнительной формой российской национальной валюты и будет сочетать в себе свойства наличных и безналичных денег. «Как и безналичные деньги, цифровой рубль делает возможными дистанционные платежи и расчеты онлайн. С другой стороны, как и наличные, цифровой рубль может использоваться в офлайн-режиме — при отсутствии доступа к интернету, сообщили в ЦБ.
- В горбольнице №7 в Казани умер издатель и главный редактор газеты «Звезда Поволжья» Рашит Ахметов. Прощание с ним состоится завтра.
- Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сейчас нет смысла в блокировании экономики или каких-то ее отраслей, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом. Об этом она сообщила на конференции в РАНХиГС.
- Власти Татарстана и АО «Трансмашхолдинг» (ТМХ) договорились о переводе казанского метро на беспилотную систему движения. Поезда-беспилотники в татарстанской подземке могут внедрить до конца 2021 года. «Это будет первый метрополитен в России, который будет подготовлен полностью к беспилотному движению, то есть сможет работать без участия человека как машиниста», — сообщил гендиректор ТМХ Кирилл Липа.
- Кипр с 1 ноября приостанавливает программу получения гражданства («золотых паспортов») за инвестиции. Решение связано с злоупотреблениями положениями программы.
- Сегодня в Приволжском районе Казани погибли двое людей, которые прокладывали сети канализации к частному дому. Происшествие случилось в жилом массиве Плодопитомник на улице Жасминной. Следком возбудил уголовное дело. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Государственная дума в первом чтении приняла законопроекты о правительстве России и Конституционном суде РФ. В частности, новые изменения в закон о правительстве предполагают новый порядок формирования Кабмина: президент РФ будет назначать председателя правительства, его заместителей и федеральных министров только после их утверждения Госдумой.
- Казань включена в число шести пилотных городов, где будет обкатываться будущая федеральная программа обновления городского общественного транспорта. Общая стоимость федерального проекта с учетом средств региональных бюджетов может составить 620 млрд рублей. Ее реализация запланирована до 2030 года.
- Президент России Владимир Путин получит новую руководящую должность. Он возглавит Госсовет. Как рассказал председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, полномочия президента по формированию Госсовета прописаны в Конституции.
- ПАО «КАМАЗ» продало 190 автобусов НЕФАЗ большой вместимости на газовом топливе. Они были отсужены компанией у исполкома Набережных Челнов из-за долгов по лизинговым платежам в размере свыше 700 млн рублей.
- Начальника казанского отдела полиции «Сафиуллина», полковника Алексея Ершова официально объявили в федеральный розыск в качестве подозреваемого в тяжких преступлениях. В отношении него было возбуждено дело по шести взяткам, превышении полномочий, злоупотреблении ими, а также незаконном участии в предпринимательской деятельности.
- Президент России Владимир Путин поручил правительству перевести в электронный формат социально значимые госуслуги к 1 января 2023 года. Такой пункт содержится в опубликованном перечне поручений по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 9 сентября.
- В Татарстане на трех участках федеральных автодорог в Татарстане уберут дорожные знаки ограничения скорости 100 и 110 км/ч. Речь идет об участке трассы А-295 Йошкар-Ола — Зеленодольск — М-7 «Волга» от 115 км до 124 км (между Зеленодольском и Казанью), об отрезке М-7 от 879 до 985 км (Казань — Набережные Челны) и участке Р-239 Казань — Оренбург от 14 км до 20 км (выезд из Казани в направлении аэропорта).
- Коечный фонд в России, развернутый для пациентов с коронавирусной инфекцией, в настоящее время занят почти на 90%. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев на онлайн-конференции «Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия».
- Региональный директор по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения Дорит Ницан сделала заявление по второй волне коронавируса. По ее словам, виды и формы COVID-19 показывают, что нового витка заболевания нет.
- Футболист «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду заболел коронавирусом. Он ушел на самоизоляцию и переносит болезнь бессимптомно. В связи с этим 35-летний форвард пропустит матч Лиги наций против сборной Швеции, который состоится 14 октября.
- Сегодня Сергей Лавров заявил, что Москва будет вынуждена прекратить диалог с ЕС, если там не хотят партнерства. «Те люди, которые отвечают за внешнюю политику на Западе и не понимают необходимости взаимоуважительного разговора, наверное, мы должны просто на какое-то время перестать с ними общаться, тем более что Урсула фон дер Ляйен заявляет, что с нынешней российской властью геополитического партнерства не получается. Так тому и быть, если они этого хотят», — отметил глава МИД РФ.
Дарья ПинегинаОбщество Татарстан
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