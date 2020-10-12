Судимый за растрату почти полумиллиона экс-глава «Электросетей» отделался штрафом в 120 тысяч

Самопремирование на 2,5 миллиона

Сегодня Ново-Савиновский райсуд Казани вынес приговор в отношении экс-директора ГУП «Электрические сети», а ныне — депутата Аюкского поселения Мензелинского района Татарстана Шамиля Хакимова.

По версии следствия, будучи на посту руководителя предприятия, Хакимов с 2015 по 2018 годы незаконно издавал приказы о собственном премировании. Как сообщалось ранее, сумма премий составила не менее 2,5 млн рублей. При этом полномочиями поощрять ВИП-энергетика на данном посту обладало только министерство земельных и имущественных отношений Татарстана.

В результате было возбуждено дело по ч. 4 ст. 160 (присвоение или растрата в особо крупном размере группой лиц). Основания для подозрений в адрес депутата появились по результатам совместных действий сотрудников Следкома и УЭБ и ПК МВД республики.

Сегодня Ново-Савиновский райсуд Казани вынес приговор в отношении экс-директора ГУП «Электрические сети», а ныне — депутата Аюкского поселения Мензелинского района Татарстана Шамиля Хакимова. Фото Ирины Плотниковой

Вину не признал и получил штраф

Вину в миллионном самопремировании Шамиль Хакимов признавать отказался. Вместе с тем после судебного следствия в ходе прений государственный обвинитель частично отказался от претензий.



В результате сумма вмененных хищений уменьшилась в шесть раз — с 2,5 млн рублей до 413 тыс. рублей, а квалификация с ч. 4 ст. 160 УК РФ на ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере, совершенные лицом с использованием служебного положения).

Согласно вынесенному сегодня приговору, Хакимову назначено наказание в виде штрафа в размере 120 тыс. рублей. Адвокат бывшего директора ГУП «Электрические сети» Эдуард Ахметшин заявил, что вопрос об обжаловании приговора будет решен защитой после получения решения суда и консультаций с подзащитным.



В 2013-м Хакимов перешел в ГУП РТ «Электрические сети», где работал до 2019 года. Фото: elseti-rt.ru

Через электросети — в зал суда

Биография 61-летнего Хакимова довольно прозаичная. Уроженец Тульской области приехал учиться в Казань и остался здесь работать. Начинал с позиции рядового электромонтера в «Казанских электрических сетях». Получив диплом, двинулся дальше по карьерной лестнице — стал инженером, замначальника и начальником Восточного района электросетей КЭС.

В 2005 году Шамиль Хакимов пришел в ОАО «Сетевая компания», где занял должность начальника службы распределительных сетей. В 2010-м, получив допобразование, возглавил «Нижнекамские электрические сети». В этот же период он впервые баллотировался на выборах депутатов от «Единой России».



Через год Хакимов вернулся в Казань из Нижнекамска, чтобы заняться вопросом инвестиций на должности заместителя гендиректора ОАО «Сетевая компания». В 2013-м он перешел в ГУП РТ «Электрические сети», где работал до 2019 года.

Лина Саримова