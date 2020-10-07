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Замминистра обороны РФ проконтролирует ликвидацию пожара на складе боеприпасов в Рязанской области

17:50, 07.10.2020
Замминистра обороны РФ проконтролирует ликвидацию пожара на складе боеприпасов в Рязанской области
Фото: structure.mil.ru

Руководство оперативным штабом и силами и средствами по ликвидации пожара на складе боеприпасов в Рязанской области будет осуществлять замминистра обороны России, генерал армии Дмитрий Булгаков.

«Комиссия Минобороны России под руководством заместителя Министра обороны Российской Федерации генерала армии Дмитрия Булгакова вылетела в Рязанскую область к месту чрезвычайного происшествия на территории склада хранения боеприпасов Западного военного округа в районе населенного пункта Желтухино», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

В состав комиссии вошли представители Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны и штаба материально-технического обеспечения ВС РФ.

Фото: pixabay.com

Пожар в Скопинском районе Рязанской области на территории бывшей воинской части произошел сегодня из-за взрыва артиллерийских боеприпасов. Огонь перекинулся на здание с горящей травы.

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