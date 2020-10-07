Новости общества

13:26 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Смотровую башню Казанского Богородицкого мужского монастыря три недели очищали от мусора

12:36, 07.10.2020
Смотровую башню Казанского Богородицкого мужского монастыря три недели очищали от мусора
Фото: KZN.RU

Старую смотровую башню Казанского Богородицкого мужского монастыря очистили от мусора. В акции участвовали жители Казани, Ульяновской области и Удмуртской Республики.

Добровольцы вручную очищали башню от мусора в течение трех недель. В результате было вывезено 32 кубометра мусора, передает пресс-служба исполкома.

kzn.ru

Затем строение планируют законсервировать, чтобы избежать дальнейшего разрушения. Будут восстановлены разрушенные части стены, смонтирована кровля и закрыты входы.

Ранее в мэрии Казани рассказали о работе по сохранению культурного наследия.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также