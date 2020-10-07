Смотровую башню Казанского Богородицкого мужского монастыря три недели очищали от мусора
Старую смотровую башню Казанского Богородицкого мужского монастыря очистили от мусора. В акции участвовали жители Казани, Ульяновской области и Удмуртской Республики.
Добровольцы вручную очищали башню от мусора в течение трех недель. В результате было вывезено 32 кубометра мусора, передает пресс-служба исполкома.
Затем строение планируют законсервировать, чтобы избежать дальнейшего разрушения. Будут восстановлены разрушенные части стены, смонтирована кровля и закрыты входы.
Ранее в мэрии Казани рассказали о работе по сохранению культурного наследия.
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