Смотровую башню Казанского Богородицкого мужского монастыря три недели очищали от мусора

Старую смотровую башню Казанского Богородицкого мужского монастыря очистили от мусора. В акции участвовали жители Казани, Ульяновской области и Удмуртской Республики.

Добровольцы вручную очищали башню от мусора в течение трех недель. В результате было вывезено 32 кубометра мусора, передает пресс-служба исполкома.

kzn.ru

Затем строение планируют законсервировать, чтобы избежать дальнейшего разрушения. Будут восстановлены разрушенные части стены, смонтирована кровля и закрыты входы.



Ранее в мэрии Казани рассказали о работе по сохранению культурного наследия.

