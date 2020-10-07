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Путин призвал не преувеличивать значение его дня рождения: «Это не национальный праздник»

12:26, 07.10.2020
Путин призвал не преувеличивать значение его дня рождения: «Это не национальный праздник»
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что его день рождения не является национальным праздником, и призвал не преувеличивать значение этого дня:

«И, думаю, что в таком режиме каждый человек и должен проводить свой день рождения — в кругу своих друзей, своих близких. Вне зависимости от служебного положения», — сказал Путин в интервью телеканалу «Россия 24», его цитирует пресс-служба Кремля.

Фото: kremlin.ru

Сегодня Путину исполнилось 68 лет. Президент Татарстана Рустам Минниханов вместе с казанцами уже поздравил его с днем рождения.

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