Путин призвал не преувеличивать значение его дня рождения: «Это не национальный праздник»

Президент России Владимир Путин заявил, что его день рождения не является национальным праздником, и призвал не преувеличивать значение этого дня:

«И, думаю, что в таком режиме каждый человек и должен проводить свой день рождения — в кругу своих друзей, своих близких. Вне зависимости от служебного положения», — сказал Путин в интервью телеканалу «Россия 24», его цитирует пресс-служба Кремля.



Фото: kremlin.ru

Сегодня Путину исполнилось 68 лет. Президент Татарстана Рустам Минниханов вместе с казанцами уже поздравил его с днем рождения.