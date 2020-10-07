В Челнах женщина отсудила у застройщика больше 50 тысяч за плохо поклеенные обои

В Набережных Челнах женщина отсудила у застройщика больше 50 тыс. рублей за некачественно поклеенные обои.

Женщина приобрела квартиру в собственность по договору участия в долевом строительстве. В стоимость квартиры входила отделка. После того как женщина въехала в квартиру, она обнаружила ряд недостатков.

Женщина подала иск к застройщику. Суд удовлетворил часть претензий: постановил возместить сумму, необходимую для замены обоев — 51 тыс. 246 рублей, сообщают «Челнинские известия».



Ранее сообщалось, что объем средств на эскроу-счетах за месяц вырос на 3,8 млрд рублей.

