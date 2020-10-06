Итоги дня: санкции за неуважение татарского языка, откровения Навальных и нобелевка за изучение черных дыр
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 6 октября.
- В Елабуге ликвидируют исполком города. Его функции переходят к районному исполкому.
- Эксперты ОЗХО подтвердили: в анализах оппозиционера Алексея Навального находились следы яда из группы «Новичок».
- Нобелевскую премию по физике получили ученые, изучавшие черные дыры. Награду разделят Роджер Пенроуз, Андре Гец и Райнхард Генцель.
- Глава Комиссии при президенте РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка Марат Ахметов пообещал доложить президенту республики о министерствах и ведомствах, имеющих «очень плохое отношение к татарскому языку».
- Челнинская горбольница №5 готовится вновь принимать больных коронавирусом, сообщают СМИ. В пресс-службе Минздрава Татарстана «Реальному времени» не подтвердили эти данные.
- В Казани экологи обнаружили, что у границ Самосыровской свалки в воздухе двукратное превышение допустимой концентрации сероводорода.
- Во вторник умер председатель профсоюзного комитета КАМАЗА Александр Васильев. Похороны пройдут завтра, в деревне Дурт-Мунча Заинского района.
- Отчисления букмекеров на развитие спорта в России могут увеличить вдвое. Об этом сегодня говорили на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Владимир Путин предварительно поддержал идею.
- Казанский парк аттракционов «Кырлай» объявил о закрытии на зиму.
- В России появится Фонд защиты детей. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
- Стало известно, что строительством новой развязки на выезде из Казани через Оренбургский тракт займется компания «Волга-Автодор». Она взялась за работы за 752,6 млн рублей.
- Ростехнадзор назвал причины июньской аварии на газонаполнительной станции в Казани. По версии ведомства, главная ответственность лежит на работниках — они допустили несколько нарушений во время перекачки газа.
- Казанский предприниматель Михаил Скоблионок, владеющий сетью отелей «Регина», добился от Госкомитета РТ по туризму выплаты почти 1,7 млн рублей за размещение на двухнедельную изоляцию приезжавших туристов.
- Татарстан стал лидером среди регионов, приняв в загородные лагеря максимальное количество детей в этом году. И все же из-за пандемии 140 тысяч детей не смогли попасть в них.
- Алексей и Юлия Навальные дали интервью Юрию Дудю. Оппозиционер подробно рассказал, как чувствовал себя во время отравления, а также поделился впечатлениями о визите к нему в больницу канцлера Германии Ангелы Меркель.
- Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков назвал протесты в стране попыткой захватить власть. По его словам, итоги выборов стали лишь предлогом для переворота.
- Генпрокуратура подсчитала, что в Татарстане в 2,3 раза выросло количество преступлений на сексуальной почве.
Евгений КалашниковОбщество
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым