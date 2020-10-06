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Путин призвал лидеров парламентских фракций «консолидировать общество»

14:21, 06.10.2020
Путин призвал лидеров парламентских фракций «консолидировать общество»
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин провел онлайн-встречу с лидерами парламентских фракций. Он призвал парламентариев консолидировать общество вокруг общенациональных целей и задач.

«Конечно, разница в подходах есть, но при всей разнице в подходах важно консолидировать общество вокруг национальных целей развития и значимых для каждого гражданина России, базовых, фундаментальных ценностей», — сказал Путин.

Он также призвал лидеров партий, заседающих в Госдуме, ориентироваться на мнение россиян при подготовке законов в развитие поправок к Конституции РФ.

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