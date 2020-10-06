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В Казани задержали мужчину, укравшего электросамокаты стоимостью более 100 тыс. рублей

13:14, 06.10.2020
В Казани задержали мужчину, укравшего электросамокаты стоимостью более 100 тыс. рублей
Фото: astrakhanfm.ru

В Казани полиция задержала мужчину, который не вернул электросамокаты в пункт проката. Его удалось вычислить благодаря паспорту, который он оставил в залог.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Казани, владелец салона проката обратился в полицию в конце сентября, заявив что неизвестный взял в прокат электросамокаты и не вернул их.

Сотрудники полиции задержали 27-летнего жителя Волжска. Он признал свою вину. Электросамокаты он сдал в комиссионный магазин в Зеленодольске.

Фото: commons.wikimedia.org

Общая стоимость ущерба оценивается в 109 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

Случаи краж самокатов были зафиксированы в Казани и ранее. В августе полиция задержала двух похитителей.

Происшествия Татарстан
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