В Казани задержали мужчину, укравшего электросамокаты стоимостью более 100 тыс. рублей

В Казани полиция задержала мужчину, который не вернул электросамокаты в пункт проката. Его удалось вычислить благодаря паспорту, который он оставил в залог.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Казани, владелец салона проката обратился в полицию в конце сентября, заявив что неизвестный взял в прокат электросамокаты и не вернул их.

Сотрудники полиции задержали 27-летнего жителя Волжска. Он признал свою вину. Электросамокаты он сдал в комиссионный магазин в Зеленодольске.

Фото: commons.wikimedia.org

Общая стоимость ущерба оценивается в 109 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

Случаи краж самокатов были зафиксированы в Казани и ранее. В августе полиция задержала двух похитителей.

