Из Казани на автобусах на родину вывезены около 700 граждан Узбекистана

Из Казани на автобусах на родину вывезены около 700 граждан Узбекистана. Об этом сообщает Министерство транспорта Узбекистана.

26 сентября колонна из 15 автобусов была отправлена в Татарстан. Сейчас в автобусах уже направляются на родину около 700 граждан Узбекистана.

По планам, колонна прибудет к месту назначения завтра.



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