Новости общества

11:35 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Из Казани на автобусах на родину вывезены около 700 граждан Узбекистана

10:02, 06.10.2020
Из Казани на автобусах на родину вывезены около 700 граждан Узбекистана
Фото: mintrans.uz

Из Казани на автобусах на родину вывезены около 700 граждан Узбекистана. Об этом сообщает Министерство транспорта Узбекистана.

26 сентября колонна из 15 автобусов была отправлена в Татарстан. Сейчас в автобусах уже направляются на родину около 700 граждан Узбекистана.

По планам, колонна прибудет к месту назначения завтра.

Ранее МИД России предложил перестать бесплатно эвакуировать людей из-за границы.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также