Итоги дня: рокировка министров в Татарстане, возвращение «дистанта» и отставка главы Дагестана
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 5 октября.
- Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указы о назначении глав Миндортранса РТ и Минстроя республики. Министром транспорта и дорожного хозяйства стал Фарит Ханифов, который до этого руководил министерством строительства. Министром строительства назначен экс-руководитель ГИСУ РТ Марат Айзатуллин.
- В понедельник замминистра просвещения РФ Виктор Басюк успел заявить, что минимум в трех регионах планируется перевод на дистанционное обучение — это Москва, Ульяновская область и Сахалин. Правда, позже он уточнил, что министерство такого решения не принимало, пока все школы работают по-старому.
- В Татарстане пока не видят необходимости вводить дистанционное обучение, рассказала глава республиканского управления Роспотребнадзора Марина Патяшина.
- Президент РФ Владимир Путин провел онлайн-встречу с учителями и студентами педвузов в честь Дня учителя. Там он еще раз заявил, что в России не рассматривается возможность полного перехода на дистанционный формат обучения.
- Сегодня официально подтвердилась информация об отставке главы Дагестана Владимира Васильева. Владимир Путин назначил его своим советником, а на пост губернатора назначил Сергея Меликова.
- Власти Камчатки и экологи высказались о возможных причинах экологической катастрофы на побережье. Основными версиями являются деятельность человека или сейсмическая активность.
- Власти Башкирии предлагают жителям вернуться на самоизоляцию. Пока добровольно. Однако рекомендация уже прописана в указе главы РБ Радия Хабирова.
- «Ак Барс» официально сообщил, что несколько хоккеистов были изолированы от остальных игроков из-за симптомов ОРВИ. Источники утверждают, что заразились Зарипов, Яруллин, Доус, Вистранд и Петров.
- Российские журналисты заметили опубликованные библиотекой Клинтона стенограммы переговоров президента РФ Владимира Путина и президента США Билла Клинтона. Среди материалов есть, например, отрывок разговора двух лидеров, обсуждающих крушение подлодки «Курск».
- Нобелевский комитет объявил лауреатов премии в сфере медицины и физиологии. Награду присудили Харви Олтеру, Майклу Хаутону и Чарльзу Райсу за открытие вируса гепатита C.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев побывали сегодня в полилингвальном комплексе «Адымнар», они осмотрели новую школу и пообщались с учителями.
- Синоптики Татарстана составили прогноз на пять дней. Согласно ему дожди возможны во вторник и среду, уже начиная с четверга в республику должна вернуться относительно теплая и сухая погода.
- Федеральные метеорологи заявили, что сентябрь этого года стал самым жарким в России за всю историю наблюдений.
- В Кремле прокомментировали гибель журналистки из Нижнего Новгорода Ирины Славиной, выпускавшей оппозиционное издание «Коза Пресс». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ее гибель трагической и выразил соболезнования родным и близким.
- В Казани проводили в последний путь популярного телеведущего ТНВ Ильфата Абдрахманова. Он попал в больницу в ночь с 3 на 4 октября, медики не смогли спасти диктора.
- Глава Башкирии Радий Хабиров назначил своим советником певца Радика Юльякшина (Элвин Грей). Он будет консультировать руководителя республики по вопросам культуры и молодежной политики.
- «Унистрой» завершил сделку по оформлению в собственность 19,9 га в Адмиралтейской слободе. Строительство нового ЖК начнется уже в следующем году.
- Жительница Казани пожаловалась на отопление в квартире. Она утверждает, что из-за слишком горячих батарей в квартире воздух прогрелся до +30°С.
Евгений КалашниковОбщество УК УНИСТРОЙХанифов Фарит МударисовичАйзатуллин Марат МансуровичПатяшина Марина АлександровнаМинтимер Шарипович ШаймиевМинниханов Рустам НургалиевичТелерадиокомпания НОВЫЙ ВЕК
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