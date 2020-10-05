В Татарстане зарегистрировано 27 новых случаев COVID-19, по России — 10888

Фото: Илья Репин

Сегодня в Татарстане зарегистрировано 27 новых случаев COVID-19, все контактные. Трое пациентов госпитализированы, 24 получают лечение дома.

14-ти заболевшим от 30 до 50 лет. Одному от 18 до 30, трое числятся в категории от 50 до 60 лет. Пятерым пациентам от 60 до 70 лет. Четверым заболевшим от 70 до 80 лет.

Большинство заболевших вновь выявлено в Казани (17 человек). В Челнах, Нурлатском, Сабинском районах по двум заразившимся. Единичные случаи в Верхнеуслонском, Нижнекамском, Пестречинском и Тукаевском районах.

Итого на 5 октября в Татарстане зарегистрировано 7364 случая COVID-19.



Отметим, что второй день подряд в России выявляют более 10 тысяч новых случаев COVID-19. В России за сутки зафиксировано 10888 новых случаев.