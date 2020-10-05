Азербайджанские солдаты передали привет «казанским братьям»

Фото: кадр видео @advokat_nagiev

Азербайджанские солдаты передали привет «казанским братьям» за выраженную моральную поддержку. Видеообращение выложил у себя на странице в Instagram адвокат Руслан Нагиев.

Видеообращение записано на азербайджанском языке. Позже Нагиев перевел его:

«Из многих частей России приходит нам поддержка, пусть Аллах будет вашим помощником. Я упомяну все регионы. Особо хочу поблагодарить наших казанских братьев за то, что не забывают нас. Я не говорю о материальной помощи, наша армия ни в чем не нуждается, у нас все есть. Однако самое ценное для солдата — это моральная поддержка. Знайте, что ваша поддержка доходит до нас! Будьте здоровы, благодарим вас наши казанские братья!» — приводит слова военных Нагиев.



Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал условие для прекращения огня в Нагорном Карабахе.

