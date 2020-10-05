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Сегодня в Татарстане ожидается утренний туман и до +14 градусов

05:29, 05.10.2020
Сегодня в Татарстане ожидается утренний туман и до +14 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В понедельник, 5 октября, в Татарстане ожидается переменная облачность. Без осадков. Утром местами туман.

Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный умеренный, говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от +9°С до +14°С. В Казани потеплеет до 10—12 градусов тепла. В Набережных Челнах ожидается от +9°С до +12°С.

Общество Татарстан
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