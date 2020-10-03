Глава Департамента госслужбы при президенте Татарстана рассказал, сколько получают чиновники

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Руководитель Департамента государственной службы и кадров при президенте Татарстана Александр Белов в интервью Андрею Кузьмину рассказал, сколько в среднем получают чиновники в республике на различных должностях.

Человек на начальствующей позиции в министерстве получает порядка 40—50 тысяч рублей, с каждым годом уровень заработной платы повышается. Однако на стартовой позиции специалиста без опыта работы уровень зарплаты составляет лишь 13—15 тысяч рублей. Однако эти числа не учитывают систему квартальных премий — с ними уровень зарплаты специалиста в среднем за год составляет 20—25 тысяч рублей.

Министры получают свыше 200 тысяч рублей — опять же, с учетом премий.

Напомним, что всего в базе данных о людях, претендующих на вакансии в госсекторе республики, уже 1,5 тысячи резюме.