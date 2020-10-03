В Татарстане на вакансии в госсекторе претендуют более 1,5 тыс. человек

В базе Центра подбора и оценки персонала, который агрегирует анкеты претендентов на государственную службу в Татарстане сейчас насчитывается 1,5 тысяч резюме. Об этом рассказал руководитель Департамента государственной службы и кадров при Президенте Республики Татарстан Александр Белов в интервью Андрею Кузьмину для проекта «100% Татарстан».

По словам Белова, эти 1,5 тысячи претендентов хотят попасть на государственную службу, либо изменить свой карьерный статус — стать, например, начальником отдела.

Основной мотивацией для поступающих на госслужбу Белов назвал стабильную зарплату, а также «желание быть сопричастным к решению каких-то больших высоких задач».

Напомним согласно августовскому исследованию, Казань вошла в рейтинг регионов России с высоким количеством вакансий госслужащих наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Ростовом-на-Дону и Екатеринбургом.

