Главное к утру: потери Азербайджана в конфликте в Нагорном Карабахе, сколько домов в Татарстане остаются без тепла
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 2 октября:
- Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о назначении начальником Управления записи актов гражданского состояния кабмина Татарстана Гульшат Нигматуллиной. Также на свою должность переназначен министр здравоохранения республики Марат Садыков.
- Информационный центр непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) доложил о потерях со стороны наступающих вооруженных сил Азербайджана. Утверждается, что убиты 1 280 военных.
- Минстрой Татарстана привел статистику по подаче тепла в дома республики и социальные объекты. Согласно данным министерства, всего в РТ отопление не запущено в 464 домах. Из них 352 дома находятся в Казани. В Набережных Челнах тепло не подано в 58 домах, в Заинском районе — 49 домов без отопления, в Зеленодольском — четыре дома и один дом в Елабужском районе.
- Президент России Владимир Путин поручил проработать возможность проведения в стране Года Байкала.
- Основатель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков подал заявку на участие в конкурсе на должность судьи Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от России. Чиков рассчитывает занять место судьи Дмитрия Дедова, полномочия которого истекают 1 января 2022 года.
- Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил разработать проект реконструкции зоопарка при конноспортивной школе «Тулпар» с учетом всех требований закона.
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