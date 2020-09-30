Главное к утру: отмена мер поддержки ЦБ, вакансия стажера с зарплатой до 140 тыс. рублей в Казани
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 30 сентября:
- В России с 1 октября истекает срок ряда программ, запущенных Центробанком для поддержки бизнеса во время пандемии коронавируса. Например, закончится программа рефинансирования малого и среднего бизнеса на сумму 500 млрд рублей. ЦБ не стал продлевать после 30 сентября ограничение максимального уровня комиссий, которые банки берут с торговых точек за прием безналичных платежей. Кроме того, регулятор вернется к применению мер за ряд нарушений финансовыми организациями.
- Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сегодня посетит с рабочим визитом республики Марий Эл и Чувашию. Он пообщается с главами регионов и осмотрит ряд предприятий.
- Татарстан остается одним из регионов с самой высокой долей населения, занимающегося спортом. В рейтинге регионов по приверженности ЗОЖ в 2019 году Татарстан занял 27-е место, набрав 70,1 балла. При этом падение по сравнению с прошлым годом составило 9 позиций.
- Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением отменить накопительную часть пенсии. Организация неоднократно указывала, что при условии нахождения накопительной части в системе государственного обязательного пенсионного страхования нужно руководствоваться едиными нормами, а не применять для каждого элемента отдельные подходы.
- Туркменистанская компания «Морской торговый флот» готова заказать в Татарстане скоростной теплоход. Вопрос его строительства представители компании обсуждали сегодня с министром промышленности и торговли РТ Альбертом Каримовым.
- В Казани студент-медик может получить работу стажера с зарплатой от 30 до 140 тысяч рублей. Такую вакансию разместило представительство немецкой компании MediArt Reutlingen GmbH. Кандидат будет осуществлять амбулаторный уход за больными и пожилыми людьми на дому.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым