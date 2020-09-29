Главное к утру: чайный сервиз к 100-летию ТАССР, прогноз пика заболеваемости COVID-19 в России
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 29 сентября.
- В понедельник премьер-министр Татарстана Алексей Песошин передал главврачу Детской республиканской клинической больницы Айрату Зиатдинову сертификат на 5,7 млн рублей.
- Президент России Владимир Путин обратился к россиянам перед началом заседания Госсовета РФ. Он попросил жителей страны соблюдать все меры безопасности и сообща не допустить второй волны коронавируса.
- Перевод пенсий россиян на карты национальной платежной системы «Мир» продлили до конца этого года. Изначально перевести пенсионеров на карты «Мир» планировалось до 1 июля 2020 года. Но в связи с пандемией коронавируса обязательное зачисление пенсий и других социальных выплат только на карты системы «Мир» продлили до 1 октября.
- Минобороны Нагорного Карабаха к вечеру сообщило о гибели еще 26 военных непризнанной республики в конфликте с Азербайджаном. Таким образом, общее число погибших со стороны Степанакерта достигло 84 человек.
- Замруководителя «Татмедиа» Эдуард Хайруллин на своем YouTube-канале презентовал чайный сервиз, выпущенный на Императорском фарфоровом заводе. Он создан к 100-летию ТАССР. Всего мастера завода изготовили 100 экземпляров коллекционного сервиза, приобрести его в свободной продаже нельзя. За основу взята купольная форма, напоминающая традиционные пиалы. Орнамент также выполнен в духе национального узора. Золотая роспись доводилась вручную. Все приборы сервиза изготовлены из тончайшего фарфора. Сервиз «Тантана» упакован в подарочный ящик из дорогих сортов дерева. К сертификату завода прилагается копия древней татарской рукописи о чае.
- В октябре зеленодольский POZIS собирается запустить автоматическую линию заливки шкафов холодильных приборов. Сейчас идет монтаж платформы, на которой будет установлена заливочная техника.
- В России нарастание количества заболевших COVID-19, скорее всего, произойдет через 2—3 недели, при наихудшем сценарии пик придется на начало ноября, спрогнозировал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
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