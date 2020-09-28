СМИ: делом бывшего главы исполкома Тукаевского района РТ занялись казанские следователи

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Отдел по особо важным делам татарстанского управления СКР возбудил еще одно уголовное дело в отношении бывшего главы исполкома Тукаевского района Ленара Авзалова.

Оно будет объединено с предыдущим делом о злоупотреблении полномочиями, по которому бывший чиновник проходит вместе с предпринимателем и районным депутатом Мусаннифом Хановым, пишет портал chelny-biz.ru со ссылкой на источники.

Детали второго дела пока не известны, но издание отмечает, что оно может быть связано с предыдущей работой Авзалова в Муслюмовском районе.

Напомним, по версии следствия, Авзалов и Ханов имитировали работы по благоустройству в районе.