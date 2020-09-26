За август россияне купили в кредит более 86 тысяч автомобилей

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

По итогам августа текущего года россияне купили 86,5 тысяч подержанных и новых автомобилей в кредит, сообщает агентство «Автостат».



Данный показатель полностью совпадает с показателем за август прошлого года. Тем не менее, по сравнению с июлем этого года россиянам выдавали меньше кредитов на 14,2%.

realnoevremya.ru

В августе падение рынка новых легковых авто составил 7,7% к августу прошлого года и 16,6% к июлю 2020 года.

Ранее эксперты называли самый популярный у россиян автомобиль с пробегом.