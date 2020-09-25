Для работников сферы услуг предложили сделать обязательной прививку от гриппа

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Минздрав России предложил расширить перечень лиц, подлежащих обязательной вакцинации против гриппа. Документ опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

В список вошли работники сферы услуг, волонтеры, госслужащие, работники социальной и коммунальной сферы, вахтовики, сотрудники многофункциональных центров, правоохранительных органов, таможенники, пограничники, лица, осуществляющие санитарно-карантинный контроль.

realnoevremya.ru



В Минздраве считают, что в период пандемии необходимо предотвратить риски возникновения микст-инфекций и в первую очередь осложнения от гриппа, сообщает ТАСС.



Ранее сообщалось, что в регионах начали делать прививки от коронавируса, в Татарстане вакцинация пока не проводится.

