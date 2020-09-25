В Казани перекроют движение автомобилей по улице Ташаяк и Оренбургскому проезду

В Казани на время перекроют движение автомобилей по Оренбургскому проезду и улице Ташаяк. Об этом рассказали в исполкоме Казани.

Улица Ташаяк, на участке от улицы Лево-Булачной до улицы Коротченко, будет закрыта 26 сентября с 6.00 до 16.00.

kzn.ru

Участок от улицы Баки Урманче до Оренбургского проезда будет перекрыт для движения с 8.00 26 сентября до 8.00 27 сентября.



Ранее сообщалось, что 26 сентября с 8.00 до 15.00 в Казани в связи с дорожными работами на улице Ташаяк общественный транспорт изменит маршруты движения.

