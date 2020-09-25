Тренер «Ак Барса»: «Готовимся показать красивый хоккей и победить СКА»

Тренер «Ак Барса» Евгений Перов поделился ожиданиями от сегодняшней игры с питерским СКА в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

По его словам, в казанской команде всерьез настроены на игру, несмотря на проблемы с составом у нынешнего соперника. Ожидается, что СКА выставит на игру большое количество молодежи. В питерском клубе — вспышка коронавируса.

«Вне зависимости от того, каким составом будет играть СКА, от «Ак Барса» болельщики всегда ждут победы. Соперник всегда играет в агрессивный хоккей, старается контролировать шайбу. Отличные молодые ребята в составе. Мы готовимся так же, как и к каждой игре, готовимся показать красивый хоккей и победить.

У СКА в защите одна молодежь? Мы делаем акцент на своей игре — активной, агрессивной, давлении на соперника», — сказал Перов.

Фото: ak-bars.ru

Встреча состоится сегодня в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 19.30 по мск.

Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на телеканалах ТНВ, «ТНВ-Планета» и «Матч ТВ».